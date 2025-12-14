Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşa verilen hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. Alım için başvurular 15 Aralık itibariyle başlayacak.

Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alınacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 20:51

TBMM Genel Kurulu'nda "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" görüşmeleri sırasında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘’nda ‘’nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek bu fondan yararlananların sayısıyla ilgili bilgi verdi.

"TÜM KURUMLARIMIZ HER ALANDA KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Göktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı. 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik.

Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alınacak

48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkânı sunduk. Yine Aile Yılı’nda doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdik. 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdik. İlk çocuk için sağladığımız tek seferlik doğum desteğini 5 bin liraya çıkardık. İkinci çocuk için bin 500 lira, 3’üncü ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık desteklerimizi her ay çocuklar 5 yaşını doldurana kadar düzenli olarak annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu kapsamda Aile Yılı’nda 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

Göktaş "Tüm kurumlarımız tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta, her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor." diyerek bütçeyle ilgili bilgi vererek "2022 bütçesinde kadın-erkek eşitliğine duyarlı 39 gösterge bulunuyorken, 2026 bütçesinde bu sayıyı 60’a yükselttik. Böylece OECD’nin eşitlik temelli bütçeleme uygulayan 23 ülkesinden biri olduk. 2026 yılında kadınlar için ayrılan 287 milyar 36 milyon liralık tutarın Bakanlığımız bütçesinin yüzde 53’ünü oluşturduğunu özellikle ifade etmek isterim." dedi.

"HİZMET KALİTESİNİ ARTRIMAK İÇİN 3 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAĞIZ"

Göktaş, konuşmasında bakanlık bünyesine yaılacak sözleşmeli memur alımını şu ifadelerle duyurdu: "Bugün sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız. Yarından itibaren başvuruları alacağız."

ETİKETLER
#aile ve gençlik fonu
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile Yılı
#2026 Bütçesi
#Kadın Güçlendirmesi
#Doğum Desteği
#Ekonomi
