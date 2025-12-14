Menü Kapat
Yaşam
 Banu İriç

Kayıp çocuk kolundaki teknoloji sayesinde bulundu: Ekipler harekete geçti

Isparta'da evden ayrıldıktan sonra kaybolan çocuğu aramak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri harekete geçti. Kolundaki akıllı saati dolayısıyla konumu tespit edilen çocuk kurtarıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.12.2025
20:35
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
20:35

Isparta’nın Sav Kasabası’nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk, sağ salim kurtarıldı. Ekiplerin aradığı çocuğun akıllı saati sayesinde konumu bulundu.

Kayıp çocuk kolundaki teknoloji sayesinde bulundu: Ekipler harekete geçti

EVDEN ÇIKTI DAĞLIK ALANDA KAYBOLDU

Isparta’nın Sav Kasabası’nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına (JAK) ekipleri, , UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayıp çocuk kolundaki teknoloji sayesinde bulundu: Ekipler harekete geçti

Arama çalışmaları sürerken Ekrem Sefa A.’nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#jandarma
#kayıp çocuk
#akıllı saat
#Ispartalı Çocuk
#Yaşam
