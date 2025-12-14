Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

Epic Games yeni yıl kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına ücretsiz olarak gizemli oyunlar dağıtmaya başladı. Etkinlik kapsamında her 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren her gün bir gizemli oyun ücretsiz olarak verilecek.

Epic Games kullanıcıları bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 15 tane verilecek olan gizemli oyunların ilki Hogwarts Legacy oldu. Harry Potter dünyasında geçen oyunu kullanıcılar ücretsiz bir şekilde satın alabiliyor.

Sosyal medya platformlarında iddia edilen bilgilere göre Epic Games'in ücretsiz oyun listesi sızdırıldı. Kullanıcılar tarafından Epic Games ücretsiz oyun listesi ise merak ediliyor. Red Dead Redemption 2'nin Epic Games'te ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilecek oyunların listesi ve dağıtım tarihleri şöyle:

Jurassic World: Evolution 2 - 18 Aralık

Desperados 3 - 19 Aralık

Total War: Warhammer - 20 Aralık

Tropico 5 - 21 Aralık

Chicken Police - Paint it Red - 22 Aralık

Loop Hero - 23 Aralık

Lego Batman - 24 Aralık

Commander Keane - 25 Aralık

Farming Simulator 2022 - 26 Aralık

Slime Rancher 2 - 27 Aralık

Terraria - 28 Aralık

Detroit: Become Human - 29 Aralık

Mortal Kombat 11 - 30 Aralık

Red Dead Redemption 2 - 31 Aralık

EPİC GAMES RED DEAD REDEMPTİON 2 ÜCRETSİZ Mİ VERECEK?

Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialara göre Epic Games, 31 Aralık 2025 tarihinde Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'yi ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak. Oyun güncel olarak Epic Games'te 2 bin 299 TL'den satışa sunuluyor.