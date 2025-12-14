Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Epic Games yeni yıl kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına ücretsiz olarak gizemli oyunlar dağıtmaya başladı. Etkinlik kapsamında her 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren her gün bir gizemli oyun ücretsiz olarak verilecek.
Epic Games kullanıcıları bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 15 tane verilecek olan gizemli oyunların ilki Hogwarts Legacy oldu. Harry Potter dünyasında geçen oyunu kullanıcılar ücretsiz bir şekilde satın alabiliyor.
Sosyal medya platformlarında iddia edilen bilgilere göre Epic Games'in ücretsiz oyun listesi sızdırıldı. Kullanıcılar tarafından Epic Games ücretsiz oyun listesi ise merak ediliyor. Red Dead Redemption 2'nin Epic Games'te ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilecek oyunların listesi ve dağıtım tarihleri şöyle:
Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialara göre Epic Games, 31 Aralık 2025 tarihinde Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'yi ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak. Oyun güncel olarak Epic Games'te 2 bin 299 TL'den satışa sunuluyor.