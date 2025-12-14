Menü Kapat
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

Epic Games ücretsiz oyun listesi gündem oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun satın alma platformları arasında yer alan Epic Games her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz gizemli oyun kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında ilk olarak Harry Potter dünyasında geçen Hogwarts Legacy oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara verildi. Hogwarts Legacy'nin yanı sıra 14 oyun daha ücretsiz olarak kullanıcılara dağıtılacak. Kullacılar tarafından Epic Games ücretsiz oyun listesi ise merak ediliyor. Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?
yeni yıl kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına ücretsiz olarak gizemli oyunlar dağıtmaya başladı. Etkinlik kapsamında her 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren her gün bir gizemli oyun ücretsiz olarak verilecek.

Epic Games kullanıcıları bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 15 tane verilecek olan gizemli oyunların ilki Hogwarts Legacy oldu. Harry Potter dünyasında geçen oyunu kullanıcılar ücretsiz bir şekilde satın alabiliyor.

Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

Sosyal medya platformlarında iddia edilen bilgilere göre Epic Games'in ücretsiz oyun listesi sızdırıldı. Kullanıcılar tarafından Epic Games ücretsiz oyun listesi ise merak ediliyor. Red Dead Redemption 2'nin Epic Games'te ücretsiz olup olmayacağı gündeme geldi.

Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilecek oyunların listesi ve dağıtım tarihleri şöyle:

  • Jurassic World: Evolution 2 - 18 Aralık
  • Desperados 3 - 19 Aralık
  • Total War: Warhammer - 20 Aralık
  • Tropico 5 - 21 Aralık
  • Chicken Police - Paint it Red - 22 Aralık
  • Loop Hero - 23 Aralık
  • Lego Batman - 24 Aralık
  • Commander Keane - 25 Aralık
  • Farming Simulator 2022 - 26 Aralık
  • Slime Rancher 2 - 27 Aralık
  • Terraria - 28 Aralık
  • Detroit: Become Human - 29 Aralık
  • Mortal Kombat 11 - 30 Aralık
  • Red Dead Redemption 2 - 31 Aralık
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldığı iddia edildi! Epic Games Red Dead Redemption 2 ücretsiz mi olacak?

EPİC GAMES RED DEAD REDEMPTİON 2 ÜCRETSİZ Mİ VERECEK?

Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialara göre Epic Games, 31 Aralık 2025 tarihinde Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2'yi ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak. Oyun güncel olarak Epic Games'te 2 bin 299 TL'den satışa sunuluyor.

