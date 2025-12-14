Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay 1 Aralık'tan beri Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. İki gün önce entübe edildiği açıklanan Durbay'ın vefat ettiği belediyenin hesabından duyuruldu.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

BELEDİYENİN HESABI PAYLAŞTI: "ACIMIZ TARİFSİZ"

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acımız tarifsiz…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Seni hiç unutmayacağız Gülşah Durbay!"

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Eğitim hayatına Manisa’da başlayan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Akademik eğitimini farklı alanlarda sürdüren Durbay, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı.

Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine başladı.

İş hayatında gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Gülşah Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji alanlarında danışmanlık yaptı. Siyasi çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürüten Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi; 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, bu göreviyle Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.