Politika
 Baran Aksoy

Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası

CHP'de yaşanan krizlerin ardından parti içindeki muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni parti kurması için talepte bulunduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu yeni parti kurarsa CHP'de toplu istifaların yaşanacağı düşünülüyor. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası
12.12.2025
saat ikonu 09:42
12.12.2025
saat ikonu 09:45

içinde yaşanan son krizlerin ardından parti içindeki muhalif kanat yeni çözüm arayışına girdi. Olağan Kurultay sonrasında parti içindeki etkisi daha da azalan iç muhalefet, yeniden "yeni parti" seçeneğini masaya yatırdı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan bazı üyelerin bir an önce yeni partinin kurulmasını ve mücadelenin burada devam etmesini gerektiğinin söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası

KILIÇDAROĞLU "MUTLAK BUTLAN" KARARINI DAVASINA ODAKLANDI

Kurultay sonrası bu talebin Kılıçdaroğlu'na da sık sık iletildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise gelen bu talebe "mutlak butlan" davasına odaklandığını ve oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı söylediği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası

CHP'DE TOPLU İSTİFALAR YAŞANABİLİR

Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma kararı alması halinde CHP'de toplu istifaların yaşanacağını düşünüyor. Yeni parti kurulduğu takdirde 10 ila 25 arasındaki milletvekilinin de CHP'den ayrılarak Kılıçdaroğlu'nun safına gideceğini öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası

ÖZEL'E YOLSUZLARDAN ARININ ÇAĞRISI

Muhalif kanada mensup 10 milletvekili, partinin ekim ayında gerçekleştirilen Bolu kampına katılmayarak tepkilerini ortaya koymuştu. Kasımda ise yine 10 vekil CHP lideri Özgür Özel'e mektup yazarak "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kılıçdaroğlu da bir video yayınlayarak bu sözleri desteklemişti.

ETİKETLER
#chp
#kılıçdaroğlu
#Muhalifkanat
#Yeniparti
#Kurumey
#Politika
