Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak? CHP'li vekiller teklif götürdü: Toplu istifa iddiası

CHP içinde yaşanan son krizlerin ardından parti içindeki muhalif kanat yeni çözüm arayışına girdi. Olağan Kurultay sonrasında parti içindeki etkisi daha da azalan iç muhalefet, yeniden "yeni parti" seçeneğini masaya yatırdı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde etkin rol alan bazı üyelerin bir an önce yeni partinin kurulmasını ve mücadelenin burada devam etmesini gerektiğinin söylüyor.

KILIÇDAROĞLU "MUTLAK BUTLAN" KARARINI DAVASINA ODAKLANDI

Kurultay sonrası bu talebin Kılıçdaroğlu'na da sık sık iletildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise gelen bu talebe "mutlak butlan" davasına odaklandığını ve oradan sonuç çıkana kadar beklemede kalacağı söylediği öne sürüldü.

CHP'DE TOPLU İSTİFALAR YAŞANABİLİR

Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurma kararı alması halinde CHP'de toplu istifaların yaşanacağını düşünüyor. Yeni parti kurulduğu takdirde 10 ila 25 arasındaki milletvekilinin de CHP'den ayrılarak Kılıçdaroğlu'nun safına gideceğini öne sürüldü.

ÖZEL'E YOLSUZLARDAN ARININ ÇAĞRISI

Muhalif kanada mensup 10 milletvekili, partinin ekim ayında gerçekleştirilen Bolu kampına katılmayarak tepkilerini ortaya koymuştu. Kasımda ise yine 10 vekil CHP lideri Özgür Özel'e mektup yazarak "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kılıçdaroğlu da bir video yayınlayarak bu sözleri desteklemişti.