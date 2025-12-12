Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu! Feci kaza kamerada

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada; M. P.(21) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz (33)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Tüz, ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Tüz'ün tedavisi devam ederken kaza anı cadde üzerindeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.