Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek yaşamını yitirmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, önceki gün valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Olayla ilgili yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kritik bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle olayın seyri tamamen değişti.

'DOĞAL DÜŞME DEĞİL'

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.

PLANLI CİNAYET

Bilirkişi raporu, önceki gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da zeminini oluşturdu.

TÜBİTAK'ın olay günü kaydedilen güvenlik kamerası kaydındaki sesler üzerinde yaptığı analizde Güllü'nün kızının "Seni atacağım şimdi", "Hadi görüşürüz bay bay" dediğinin belirlenmesi de Güllü'nün planlı bir cinayete kurban gittiği ihtimalini güçlendirmişti.

Bu somut bulgular ışığında düğmeye basan savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında teknik takip kararı almış ve uzun süre takip edilen ikili önceki gün yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.