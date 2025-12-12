Menü Kapat
13°
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümündeki sis perdesi aralanıyor. TÜBİTAK'ın ses kayıtlarını çözmesinden sonra olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu da tamamlandı. Raporda, Güllü'nün ölümünün 'normal bir düşme' değil, 'itme veya fiziksel baskıyla düşürülme' sonucu olduğunun altı çizildi. Bu tespit, TÜBİTAK'ın ses kayıtlarıyla da örtüşmüş oldu.

Sabah
12.12.2025
12.12.2025
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek yaşamını yitirmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, önceki gün valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın olduğu şüphesi, 'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Olayla ilgili yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kritik bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle olayın seyri tamamen değişti.

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

'DOĞAL DÜŞME DEĞİL'

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi.

3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

PLANLI CİNAYET

Bilirkişi raporu, önceki gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da zeminini oluşturdu.

TÜBİTAK'ın olay günü kaydedilen güvenlik kamerası kaydındaki sesler üzerinde yaptığı analizde Güllü'nün kızının "Seni atacağım şimdi", "Hadi görüşürüz bay bay" dediğinin belirlenmesi de Güllü'nün planlı bir cinayete kurban gittiği ihtimalini güçlendirmişti.

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi raporu tamamlandı: Düşmedi, itilerek öldürüldü

Bu somut bulgular ışığında düğmeye basan savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında teknik takip kararı almış ve uzun süre takip edilen ikili önceki gün yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurt dışına çıkacak paraları yoktu'
Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin
