Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin

Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, iki kez ifadeye çağrılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. Güllü'nün ise ölmeden önce çevresine ölmesi halinde iki ismin sebep olduğunu belirtti.

GÜLLÜ ÖLMEDEN ÖNCE İKİ İSME DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'a konuşan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün daha önce kendisine söylediği bir sözü ilk kez açıkladı. Altıntaş, "Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ile görüştüm. 'Bu bir cinayet. Hislerim yanıltmadı beni. Güllü Abla bana hep söylerdi. 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' derdi. Oğlu ve kızı katildir, onlarla konuşmuyorum." diyor.

TÜBİTAK SES KAYIRLARINI YAYINLADI, GÜLLÜ'NÜN KATİLİ BELLİ OLDU

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.