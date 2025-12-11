Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından şüpheli konumda olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü aşağı itmeden önce söylediği "Atacağım seni, bay bay" dediği de kesinleşti. Güllü'nün ölmeden önce iki isme dikkat çekerek "Başıma bir şey gelirse onlardan bilin" dediği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:10

'daki evinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, iki kez ifadeye çağrılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için 'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. Güllü'nün ise ölmeden önce çevresine ölmesi halinde iki ismin sebep olduğunu belirtti.

GÜLLÜ ÖLMEDEN ÖNCE İKİ İSME DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'a konuşan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün daha önce kendisine söylediği bir sözü ilk kez açıkladı. Altıntaş, "Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ile görüştüm. 'Bu bir . Hislerim yanıltmadı beni. Güllü Abla bana hep söylerdi. 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' derdi. Oğlu ve kızı katildir, onlarla konuşmuyorum." diyor.

Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin

TÜBİTAK SES KAYIRLARINI YAYINLADI, GÜLLÜ'NÜN KATİLİ BELLİ OLDU

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatlarından kritik açıklama! 'Dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir'
ETİKETLER
#yalova
#cinayet
#tübitak
#Güllü
#Güllü Cinayeti
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Sultan Nur Ulu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.