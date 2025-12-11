Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bursa'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da sarsıntı hissedildi

11 Aralık Perşembe günü Bursa, İstanbul ve Yalova civarında hissedilen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu son dakika araması da arttı. birçok kişinin hissettiği sarsıntının ardından Bursa'da, İstanbul'da deprem mi oldu merak edildi.

Bursa'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da sarsıntı hissedildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
10:10
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
10:20

Bugün 'de meydana gelen depremin ardından 'da, 'da mi oldu araştırıldı. Erken saatlerde hissedilen sarsıntı birçok ilde hissedilirken vatandşlar "Bursa'da deprem oldu, İstanbul'da deprem oldu" paylaşımlarında bulundu.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

11 Aralık günü Bursa'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin verileri tarafından paylaşılırken, Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi.

Bursa'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da sarsıntı hissedildi

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 11 ARALIK?

11 Aralık Perşembe günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem çevre illerde hissedilirken birçok kişi hissetti. Genel olarak Bursa, İstanbul ve İzmir'de hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeli anlara neden oldu. Depremin şiddeti ise 4.9 olarak duyuruldu.

Bursa'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da sarsıntı hissedildi

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre Balıkesir Büyükdağdere'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06'da meydana gelen deprem korku dolu anlara neden oldu. Birçok kişi sarsıntıyı hissederken Kandilli Rasathanesi şiddetini 4.9 olarak paylaştı.

Balıkesir'de deprem oldu!
ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#bursa
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#Aktüel
