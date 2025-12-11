Bursa'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da sarsıntı hissedildi

Bugün Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından Bursa'da, İstanbul'da deprem mi oldu araştırıldı. Erken saatlerde hissedilen sarsıntı birçok ilde hissedilirken vatandşlar "Bursa'da deprem oldu, İstanbul'da deprem oldu" paylaşımlarında bulundu.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

11 Aralık günü Bursa'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin verileri Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılırken, Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 11 ARALIK?

11 Aralık Perşembe günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem çevre illerde hissedilirken birçok kişi hissetti. Genel olarak Bursa, İstanbul ve İzmir'de hissedilen sarsıntı kısa süreli endişeli anlara neden oldu. Depremin şiddeti ise 4.9 olarak duyuruldu.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre Balıkesir Büyükdağdere'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06'da meydana gelen deprem korku dolu anlara neden oldu. Birçok kişi sarsıntıyı hissederken Kandilli Rasathanesi şiddetini 4.9 olarak paylaştı.