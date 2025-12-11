Menü Kapat
Hava Durumu
10°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporunda; birçok kent için kar yağışı uyarısı verildi. Ülkenin doğusu ve ve iç bölgelerinde 3 4 gün sürecek kar yağışı görülecek. Yüksek kesimlerin beyaza bürüneceğini bildiren MGM, kar yağışı görülecek illeri tek tek listeledi. İşte yurt geneli hava durumu raporu...

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek
Baran Aksoy
11.12.2025
09:55
11.12.2025
10:02

Genel Müdürlüğü’nün () güncel raporunu hem resmi sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yayımladı. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceğini bildiren MGM, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında ise karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının, yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

METEOROLOJİ'DEN ÇOK SAYIDA İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

MGM, Doğu Anadolu bölgesinde de yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan yurt geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 3 gün boyunca İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla yağmur ve sağanak görüleceği, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

  • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
  • BURSA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

EGE

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
  • A.KARAHİSAR °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 14°C
    Az bulutlu

AKDENİZ

  • Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • ADANA °C, 18°C
    Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

İÇ ANADOLU

  • Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
  • ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KAYSERİ °C, 6°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • KONYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

  • Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • BOLU °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • AMASYA °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

  • Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
  • ERZURUM °C, 4°C
    Çok bulutlu
  • KARS °C, 2°C
    Çok bulutlu
  • MALATYA °C, 8°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • VAN °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
  • BATMAN °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#sıcaklık
#meteoroloji
#kar
#mgm
#Gündem
TGRT Haber
