Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporunda; birçok kent için kar yağışı uyarısı verildi. Ülkenin doğusu ve ve iç bölgelerinde 3 4 gün sürecek kar yağışı görülecek. Yüksek kesimlerin beyaza bürüneceğini bildiren MGM, kar yağışı görülecek illeri tek tek listeledi. İşte yurt geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel hava durumu raporunu hem resmi sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yayımladı. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceğini bildiren MGM, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağını bildirdi.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının, yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN ÇOK SAYIDA İLE KAR YAĞIŞI UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK
MGM, Doğu Anadolu bölgesinde de yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan yurt geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 3 gün boyunca İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla yağmur ve sağanak görüleceği, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu
KARS °C, 2°C Çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı