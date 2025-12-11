Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Tarih verildi, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel hava durumu raporunu hem resmi sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yayımladı. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceğini bildiren MGM, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağını bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının, yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇOK SAYIDA İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNECEK

MGM, Doğu Anadolu bölgesinde de yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan yurt geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 3 gün boyunca İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla yağmur ve sağanak görüleceği, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu KARS °C, 2°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU