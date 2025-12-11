Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp mesajları sızdı: 6.70 oran var, tesiste bağırdım

Türk futbolunda yürütülen bahis operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Ersen Dikmen'le yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı.

''TEK EĞLENCE FENERBAHÇE''

Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise, "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü. Dikmen'in devamında, "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği, Yandaş'ın ise "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor.

Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap veriyor. 8 Ocak 2025 tarihinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodrum'a basacağım çevirir diye" dediği görüldü.

''KONUŞMALARI SİL ABİ''

Bunun üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın da "6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" ifadesini kullandığı görüldü.

Yandaş'ın konuşmalarının bir kısmında ise, "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen'in ise "Siliyorum" dediği kayıtlara geçti.