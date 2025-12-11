Gümüşten yeni rekor! Tahminler altüst oldu

2026 yılında küresel gümüş talebinin 35 bin tona kadar yükselebileceği tahmin edilirken, arzın ise 27 bin ton ile daha sınırlı bir seviyede gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Talep ve arz arasında böyle bir açık oluşma riskinin de fiyatları tetiklediğini aktaran analistler, FED’den daha gevşek para politikası beklentileri de dikkate alındığında, mevcut şartların gri metali desteklediğini ifade ediyor.