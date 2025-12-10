Menü Kapat
En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak'ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

Aralık 10, 2025 11:44
1
En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

Emekli aylıklarına yılda iki kez enflasyona göre artış yapılıyor. Emekli maaş zammıyla birlikte dul ve yetim aylığı başta olmak üzere birçok sosyal yardımda da artışa gidilecek. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaşını en düşük sınırdan alan emekliler için çalışmalarını yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonunun büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını ifade etti.  Peki Emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…


 

2
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR ZAMLANACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR ZAMLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 31 olarak açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri şimdiden yüzde 11.21 oranında zammı hak etti.

Yıl sonu beklentisine göre ise emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 12,31 seviyelerinde olması bekleniyor. En düşük emekli maaşı yüzde 16 bin 881 lira olarak ödenirken bu oranda zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı 2 bin 78 lira artacak ve 18 bin 959 liraya yükselecek.

3
En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu beklentisine göre zamlı maaş hesaplamaları da yapılmaya başlandı. 2026 yılının Ocak ayından itibaren SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklisi maaşları da artacak. Memur emeklileri ise enflasyonun yanı sıra toplu sözleşmeye göre artış alacak. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre emekli maaşlarına yapılacak artış yüzde 12,31 olacak. Bu beklentiye göre zamlı maaş hesaplamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

4
En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

Ortalama 20 bin lira emekli maaşı 2 bin 462 lira artacak ve 22 bin 462 liraya ulaşacak. Emekli aylığı 21 bin lira olan emeklinin ise maaşı 2 bin 858 lira artacak ve 23 bin 858 lira olacak.  SSK,Bağ-Kur maaşı 22 bin seviyesinde olan emeklilerin aylıklarına beklentiye göre  2 bin 708 lira artacak ve 24 bin 708 liraya yükselecek. 

5
En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

YENİ YILDA BİRÇOK SOSYAL ÖDEME DEĞİŞECEK

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte birçok sosyal ödeme değişecek. Emekli maaşlarına yapılacak artışa birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de yükselecek.

Asgari ücret artışıyla beraber ise işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı değişecek. Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan bedelli askerlik de yeni yılda artacak.
 

