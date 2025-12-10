En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR ZAMLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 31 olarak açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri şimdiden yüzde 11.21 oranında zammı hak etti.

Yıl sonu beklentisine göre ise emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 12,31 seviyelerinde olması bekleniyor. En düşük emekli maaşı yüzde 16 bin 881 lira olarak ödenirken bu oranda zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı 2 bin 78 lira artacak ve 18 bin 959 liraya yükselecek.