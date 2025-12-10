Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

ABD basınından New York Post, Rus lider Vladimir Putin'in oğullarına ait görüntüleri yayımladı. Fotoğraflarda 10 yaşındaki İvan ve 6 yaşındaki Vladimir Jr.'ın eski Olimpiyat sporcusu ve başkanı olan ayrıca Putin'in sevgilisi olarak bilinen Aline Kabaeva tarafından düzenlenen jimnastik etkinliğinde olduğu görüldü.

Görüntülerin geçtiğimiz nisan ayında çekildiği, Rusça yayın yapan OSINT Bees adlı çevrimiçi kanal tarafından elde edildiği öne sürüldü.

TOPLUMDAN İZOLE HAYAT

İddialara göre, Putin, oğullarını sıkı bir şekilde koruyor ve toplumdan izole tutuyor. Çocukların, anneleriyle beraber Moskova'nın kuzeybatısında bulunan Valdai'de yaşadığı, oldukça güvenlik korumalı bir orman yerleşkesinde yaşadıkları belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN SOYADI

Jimnastik turnuvası kayıtlarına göre, çocuklar soyadı olarak Spiridonov takma adını kullanıyorlar. Putin'in baba tarafından dedesinin isminin Spiridon Putin olduğu biliniyor.

Kremlin karşıtı Telegram kanalı VChK-OGPU, Putin'in oğlu İvan'ı ''Rusya'daki en yalnız çocuk'' olarak tanımlıyor. Kanal, "İvan'ın yarıştığı spor takımının sayısız fotoğrafından da anlaşılacağı üzere, üyelerinden birinin sıradan bir çocuk olmadığını görebilirsiniz" iddiasında bulundu.

EN AZ 17 YILLIK İLİŞKİ

Öte yandan Putin ve 41 yaşındaki Kabaeva'nın ilişkisi en az 2008'den beri biliniyor, ancak ikisi de iddia edilen 17 yıllık ilişkilerini hiçbir zaman kamuoyu önünde doğrulamadı.

Bu konuda spekülasyon yapan bir Rus yayın organı kısa süre sonra kapatıldı ve devlet medyasına ikisi arasındaki bağlantılardan bahsetme yasağı getirildi.