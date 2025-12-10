Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

Rusya'dan sızdırılan fotoğraflar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli oğullarını ifşa etti. Rus liderin 6 ve 10 yaşındaki oğullarının da anneleri gibi jimnastik eğitimi aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
NYT
|
GİRİŞ:
10.12.2025
12:27
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
12:27

ABD basınından New York Post, Rus lider 'in oğullarına ait görüntüleri yayımladı. Fotoğraflarda 10 yaşındaki İvan ve 6 yaşındaki Vladimir Jr.'ın eski Olimpiyat sporcusu ve başkanı olan ayrıca Putin'in sevgilisi olarak bilinen Aline Kabaeva tarafından düzenlenen jimnastik etkinliğinde olduğu görüldü.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

Görüntülerin geçtiğimiz nisan ayında çekildiği, Rusça yayın yapan OSINT Bees adlı çevrimiçi kanal tarafından elde edildiği öne sürüldü.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

TOPLUMDAN İZOLE HAYAT

İddialara göre, Putin, oğullarını sıkı bir şekilde koruyor ve toplumdan izole tutuyor. Çocukların, anneleriyle beraber Moskova'nın kuzeybatısında bulunan Valdai'de yaşadığı, oldukça güvenlik korumalı bir orman yerleşkesinde yaşadıkları belirtildi.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

DİKKAT ÇEKEN SOYADI

Jimnastik turnuvası kayıtlarına göre, çocuklar soyadı olarak Spiridonov takma adını kullanıyorlar. Putin'in baba tarafından dedesinin isminin Spiridon Putin olduğu biliniyor.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

karşıtı Telegram kanalı VChK-OGPU, Putin'in oğlu İvan'ı '''daki en yalnız çocuk'' olarak tanımlıyor. Kanal, "İvan'ın yarıştığı spor takımının sayısız fotoğrafından da anlaşılacağı üzere, üyelerinden birinin sıradan bir çocuk olmadığını görebilirsiniz" iddiasında bulundu.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

EN AZ 17 YILLIK İLİŞKİ

Öte yandan Putin ve 41 yaşındaki Kabaeva'nın ilişkisi en az 2008'den beri biliniyor, ancak ikisi de iddia edilen 17 yıllık ilişkilerini hiçbir zaman kamuoyu önünde doğrulamadı.

Putin'in oğullarının fotoğrafları basına sızdı: Rusya'nın en yalnız çocuğu

Bu konuda spekülasyon yapan bir Rus yayın organı kısa süre sonra kapatıldı ve devlet medyasına ikisi arasındaki bağlantılardan bahsetme yasağı getirildi.

Putin dilinden düşürmüyordu: Ukrayna lideri Zelenskiy seçime yeşil ışık yaptı
AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!
ETİKETLER
#rusya
#gizlilik
#vladimir putin
#kremlin
#Otogal
#İvan Putin
#Vladimir Jr. Putin
#Aline Kabaeva
#Oğulları
#Aline Kabaeva
#Jimnastik
#Dünya
TGRT Haber
