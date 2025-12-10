Serkan Toper'den gözaltı iddialarına cevap: "Haberlerin tamamı gerçek dışı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da aralarında bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı.

SERKAN TOPER GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Söz konusu operasyonda MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Avukat Serkan Toper'in de gözaltına alındığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toper, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.

"GÖZALTINDA DEĞİLİM, EVDEYİM"

Toker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Gözaltında değilim. Evdeyim. Arayan sorun tüm dostların bilgisine sunarım"

https://x.com/avserkantoper/status/1998469596429406651