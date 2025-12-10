Serkan Toper'den gözaltı iddialarına cevap: "Haberlerin tamamı gerçek dışı"

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da aralarında bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı.
Söz konusu operasyonda MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Avukat Serkan Toper'in de gözaltına alındığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toper, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.
Toker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Gözaltında değilim. Evdeyim. Arayan sorun tüm dostların bilgisine sunarım"