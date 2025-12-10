Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları listelendi! Bu kez sıralamayı yapay zeka yaptı: Zirvede bakın hangi isim yer aldı

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü isimleri hem yaşam tarzları hem de kazançları ile sık sık gündeme geliyor. Milyonları peşinden sürükleyen oyuncuların hayran kitleleri adım adım takip ettiği oyuncuları kendine bir idol olarak seçiyor. Bu kapsamda oyuncuların yer aldığı projelerin yanı sıra yakışıklılıkları da hayran kitlesi nezdinde büyük önem taşıyor. 2025 yılı sona ererken yapılan bir yapay zeka çalışması ise Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularını listeledi. Fiziğiyle, bakışıyla, gülüşüyle milyonları kendine hayran bırakan isimler, yapay zekanın listesinde farklı sıralarda yer aldı. İşte Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularının yer aldığı o liste…