Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları listelendi! Bu kez sıralamayı yapay zeka yaptı: Zirvede bakın hangi isim yer aldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları dönem dönem yapılan oylamalarla seçiliyor. Ancak bu seferki sıralamayı yapay zeka üstlendi. Fiziksel özelliklerden karizmaya, sosyal medyadaki duruşundan yer aldığı dizi ve sinema filmlerine kadar birçok kriterin kullanıldığı analizde Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları tek tek puanlandı. Zirvede ise bakın hangi isim yer aldı…
Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü isimleri hem yaşam tarzları hem de kazançları ile sık sık gündeme geliyor. Milyonları peşinden sürükleyen oyuncuların hayran kitleleri adım adım takip ettiği oyuncuları kendine bir idol olarak seçiyor. Bu kapsamda oyuncuların yer aldığı projelerin yanı sıra yakışıklılıkları da hayran kitlesi nezdinde büyük önem taşıyor. 2025 yılı sona ererken yapılan bir yapay zeka çalışması ise Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularını listeledi. Fiziğiyle, bakışıyla, gülüşüyle milyonları kendine hayran bırakan isimler, yapay zekanın listesinde farklı sıralarda yer aldı. İşte Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularının yer aldığı o liste…
20 NUMARA SERKAN ÇAYOĞLU
10 üzerinden 6.7
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Serkan Çayoğlu, romantik dizilerdeki enerjik performansıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, modern ve atletik görünümüyle bakışları üzerine topluyor.
19 NUMARA ÇAĞLAR ERTUĞRUL
10 üzerinden 6.8
Genç jenerasyonun beğenisini toplayan Çağlar Ertuğrul, romantik ve dram dizilerinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor.
18 NUMARA TOLGA GÜLEÇ
10 üzerinden 6.9
Hem genç hem de olgun izleyicilere hitap eden Tolga Güleç, karakteristik yüz hatları, doğal duruşu ve sempatik tavırları ile beğeni topluyor.
17 NUMARA NEJAT İŞLER
10 üzerinden 7.2
Deneyimli oyuncu, karizmatik yüz hatları ve zamansız duruşu ile her yaş grubundan izleyicinin beğenisini kazanıyor.
16 NUMARA YUSUF ÇİM
10 üzerinden 7.3
Sosyal medyanın da etkisiyle genç jenerasyonun en çok konuştuğu isimlerden olan Yusuf Çim, genç ve sempatik yüzü ile dikkat çekiyor.
15 NUMARA ONUR TUNA
10 üzerinden7.4
Romantik dizilerde canlandırdığı karakterler ile milyonların sevgilisi haline gelen başarılı oyuncu aynı zamanda sempatik tavırları ile dikkat çekiyor.
14 NUMARA ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
10 üzerinden 7.5
Romantik ve aksiyon temalı yapımlarda canlandırdığı roller ile seyircinin dikkatini çeken Şükrü Özyıldız aynı zamanda modern ve karizmatik tarzı ile beğeni topluyor.
13 NUMARA TOLGA SARITAŞ
10 üzerinden 7.6
Sempatik tavırları ile sosyal medyada günden güne popüler hale gelen Tolga Sarıtaş, genç ve enerjik görünümü ile öne çıkıyor.
12 NUMARA ENGİN ÖZTÜRK
10 üzerinden 7.7
Dramatik projelerde gösterdiği performans ile izleyicinin takdirini toplayan oyuncu aynı zamanda modern ve klasik özellikleri bir araya getiren yüz hatlarıyla adından söz ettiriyor.
11 NUMARA İBRAHİM ÇELİKKOL
10 üzerinden 7.8
Güçlü fiziği, uzun boyu ve karizmatik bakışlarıyla dram dizilerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, hayran kitlesini günden güne artırıyor.
10 NUMARA BURAK ÇELİK
10 üzerinden 7.9
Yer aldığı yapımlardaki enerjik performansı genç oyuncunun sıkça adından söz ettirmesine neden olurken, atletik fiziği modern yakışıklılığı özellikle genç izleyici kitlesinde bir adım öne çıkmasına neden oluyor.
9 NUMARA BERK ATAN
10 üzerinden 8.2
Yer aldığı romantik yapımlardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, aynı zamanda enerjik tavırları, genç ve yakışıklı gönümü ile popülerlik seviyesini yükseltiyor.
8 NUMARA FURKAN PALALI
10 üzerinden 8.3
Modellik geçmişi bulunan yakışıklı oyuncu atletik görünümü ile tüm gözleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda kameralar karşısında doğal ve rahat duruşu popülerliğini bir kat daha artırıyor.
7 NUMARA KEREM BÜRSİN
10 üzerinden 8.4
Özellikle genç jenerasyonun büyük bir hayranlık beslediği Kerem Bürsin, sofistike ve modern duruşunun yanı sıra düzgün fiziği ile hayran kitlesinin beğenisini kazanıyor.
6 NUMARA ENGİN AKYÜREK
10 üzerinden 8.5
Derin bakışları ve klasik yüz hatları ile zamansız bir karizmaya sahip olan Akyürek, romantik ve dramatik rollerdeki başarılı oyunculuğu ile en yakışıklı oyuncular sıralamasında oldukça iyi bir yere sahip.
5 NUMARA BARIŞ ARDUÇ
10 üzerinden 8.6
Yer aldığı projelerle milyonların kalbinde özel bir yere sahip olan Barış Arduç, karakteristik gülüşü ve enerjik tarzıyla karşısındakine güven hissi aşılıyor. Aynı zamanda sıcak ve doğal duruşu ile oldukça sempatik görünüyor.
4 NUMARA BURAK DENİZ
10 üzerinden 8.7
Romantik dizilerdeki performansı ile izleyicinin gönlüne taht kuran Burak Deniz, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanarak popülaritesini artırmaya devam ediyor. Ayrıca genç ve enerjik görünümü ile Türkiye’nin en yakışıklı oyuncuları listesinde üst sıralarda yer alıyor.
3 NUMARA ÇAĞATAY ULUSOY
10 üzerinden 9
Genç jenerasyonun favorisi olan Çağatay Ulusoy, modern ve dinamik yüz hatlarıyla milyonların beğenisini kazanırken, aksiyon ve romantik rollerdeki başarısıyla büyük bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
2 NUMARA BURAK ÖZÇİVİT
10 üzerinden 9.3
Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, kusursuz fiziği ve sempatik gülüşü ile dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncunun popülerliğinin artmasına tarihi karizması da büyük rol oynuyor.
1 NUMARA KIVANÇ TATLITUĞ
10 üzerinden 9.5
Sadece Türkiye’de değil dünya çapında da adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ uzun yıllardır sektörün en gözde isimlerinden biri. Klasik ve zamansız yakışıklılığı ve derin bakışları ile büyük bir karizmaya sahip olan oyuncu hem televizyonda hem de beyaz perdede üst düzey bir konuma sahip.