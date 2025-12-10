Netanyahu, İran'da ekmek sırasına girdi! Sosyal medya karıştı

İran'daki bir kuyrukta ekmek sırası beklerken çekilen bir fotoğraf, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüde yer alan erkeğin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliği büyük ses getirdi.

Üzerinde haki yeşil pantolon ve bordo bir kazak olan adamın fotoğrafı kısa sürede sosyal mecralarda en çok paylaşılanlar arasına girdi.

YAPAY ZEKA GÖRSELİ Mİ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma sokulan fotoğraf, kısa süre içinde yüzbinlerce etkileşime ulaşırken, bazı kullanıcılar benzerliği "şaşırtıcı" olarak yorumladı.

Bazı kullancılar ise görüntünün açısı ve ışığı nedeniyle yanlış bir algı oluşturduğunu savundu. Bazıları ise görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğine dikkati çekti.