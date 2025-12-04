Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: "İşimiz daha bitmedi"

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Times tarafından düzenlenen bir etkinliğine, çevrim içi olarak katılarak, İran eksenine karşı savaşları, Abraham Anlaşmaları ve Gazze'deki son duruma yönelik soruları cevapladı. Netanyahu, İran'ın nükleer silaha ulaşma kapasitesine sahip olduğunu iddia ederek, "işlerinin daha bitmediğini" dile getirdi. Öte yandan Gazze'de "sivillerin hayatını önemsediklerini" ileri sürdü.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit:
Başbakanı Binyamin , New York Times'ın düzenlediği bir etkinliğe çevrim içi olarak katıldı. Netanyahu, , ve İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme süreçleri; Abraham Anlaşmaları konusundaki sorulara cevap verdi.

Netanyahu, İran eksenine karşı verdikleri savaşı kazandıklarını, İran’ın büyük bir yara aldığını, fakat bu ülkeyle işlerinin henüz bitmediğini savunarak, "Dedim ki Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz. Bu savaşı kazanacağız. Açık olan şey, sadece Hamas'la savaşmadığımızdı. Hizbullah'la da savaşıyorduk. Esed rejimiyle savaşıyorduk. Irak'taki milislerle savaşıyorduk. Husilerle savaşıyorduk. İran'la savaşıyorduk ve başardık. Bu savaşı kazandık, ama bu savaş hiç bitmeyecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail’in "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına" karşı savaş verdiğini ileri süren Netanyahu, Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran’a saldırılar düzenlediklerini hatırlatarak, İran’ın nükleer bilim adamlarını öldürmüş olmalarına rağmen "Tahran’ın hala nükleer silaha ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: "İşimiz daha bitmedi"

KÜSTAHÇA "SİVİLLERİN HAYATINI ÖNEMSİYORUZ" DEDİ

Netanyahu, Gazze’de İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçlarına ilişkin soru üzerine, iki senede 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olmasına rağmen, İsrail ordusunun "sivillerin hayatını önemsediğini" iddia etti.

New York'ta belediye başkanlığı yarışında galip gelen Zohran Mamdani'nin, kente gelmesi durumunda İsrail Başbakanı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama emirlerini uygulayacağını söylemesine rağmen Netanyahu, "(New York'a) Gideceğim ve neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: "İşimiz daha bitmedi"

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını dile getiren Netanyahu, şimdi ikinci aşamaya geçildiğini ve bu aşamada Hamas’ın silahsızlandırılacağını ardından üçüncü aşamaya geçileceğini, bunun "kolay yoldan olmazsa zor yoldan, askeri güç kullanarak yapacaklarını" savundu.

Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın Beyaz Saray ziyaretinde Filistin devletinin kurulmasını Abraham Anlaşmaları'na katılmak için şart koşmasına ilişkin soruya cevap olarak "bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini fakat Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin hem kendilerinin hem de bölgenin çıkarına olduğunu, anlaşmaları genişletebileceklerine inandığını" söyledi.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: "İşimiz daha bitmedi"

Filistin yönetimine karşı harekete geçmesi için içeride baskı gördüğünü ileri süren Netanyahu, bunu yapmadığını, fakat Filistin yönetiminin reforma ihtiyacı olduğunu iddia ederek, "Gazze’nin idaresinde Filistin yönetimini şu anda düşünmedikleri" mesajını verdi.

İsrail Başbakanı, Gazze’de işbirliği yaptıkları ve silahlandırdıkları çetelere işaret ederek, "bölgenin yönetimine talip Filistinliler olduğunu, bunların Filistin yönetimini ve Hamas’ı istemediğini" öne sürdü.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: "İşimiz daha bitmedi"

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen günlerde yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan yolsuzluk davaları konusunda af talebinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya cevap veren Netanyahu, "şahsi konuları konuşmadıklarını iddia ederek, özel görüşmeleri, prensip olarak kamuoyu önünde paylaşmayacağını" söyledi.

Netanyahu, 76 yaşında olduğu hatırlatılarak sorulan “Siyaseti ne zaman bırakacaksınız?” sorusunu, “Ben bunu zamanla ölçmüyorum, görevlerle ölçüyorum. Ülkedeki insanların büyük çoğunluğu beni destekliyor.” sözleriyle cevapladı.

