ABD Başkanı Trump ve Netanyahu görüştü: Ateşkeste şartlı mutabakat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail tarafı Trump'ın Netanyahu'yu ABD'ye davet ettiğini duyurdu. İkili görüşmesinde iki ana konuyu ele aldı.



"GAZZE'DE ŞERİDİ ASKERDEN ARINDIRILSIN HAMAS SİLAHSIZLANDIRILSIN" ŞARTI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

ABRAHAM ANLAŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.

