Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gazze için kritik adım: Türkiye kararlılığının altını çizdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile Kahire'de buluştu. Üçlü zirvenin gündeminde Gazze'de ateşkes sonrası yaşanan gelişmeler yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze için kritik adım: Türkiye kararlılığının altını çizdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 19:50

, ve arasında konulu zirve için Kahire'de bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat toplantıda yer aldı.

Gazze için kritik adım: Türkiye kararlılığının altını çizdi

ATEŞKES İHLALLERİ VE İKİNCİ AŞAMA MASADA

Görüşme sonrası yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile 25.11.2025 tarihinde arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi’nde ’in artan ihlallerine karşı anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edilmiştir.

Gazze için kritik adım: Türkiye kararlılığının altını çizdi

TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA YANINDA

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalınmıştır.

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırlar göle döndü! "Kimse yardım çığlıklarımızı duymuyor mu?"
İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#mısır
#filistin
#ateşkes
#katar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.