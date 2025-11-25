Gazze için kritik adım: Türkiye kararlılığının altını çizdi

Türkiye, Katar ve Mısır arasında Gazze konulu zirve için Kahire'de bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat toplantıda yer aldı.

ATEŞKES İHLALLERİ VE İKİNCİ AŞAMA MASADA

Görüşme sonrası yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile 25.11.2025 tarihinde arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edilmiştir.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA YANINDA

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalınmıştır.

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizilmiştir.