Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes anlaşmalarına rağmen, Lübnan ve Gazze'yi vurmaya devam edeceklerini söyledi. Lübnan'da Hizbullah'ın hedef alındığını söyleyen Netanyahu, Gazze'de ise 'Sarı Hattı' bahane etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 15:06

Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün 'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 'ın hedef alındığını öne sürdü.

Hizbullah'ın İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini ve bunun için "gereken her şeyi yapmayı" sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğine işaret etti.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!

GAZZE'DE BAHANE 'SARI HAT'

Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, 'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir kişinin Sarı Hat'tın İsrail kontrolündeki tarafında İsrail askerlerine saldırdığı öne sürülmüş ve buna karşılık Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek dün Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı.

İsrail lideri Netanyahu ateşkesi tanımıyor: Lübnan ve Gazze'ye saldırılar sürecek!

''DIŞ AKTÖRDEN BAĞIMSIZIZ''

Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilişkin kararları Washington yönetimine danıştığı ve onayını aldığı eleştirilerine tepki göstererek, "Herhangi bir dış aktörden bağımsız olarak karar veriyoruz.” iddiasında bulundu.

"Şu veya bu taraftan onay almamız gerekiyor, şeklindeki tüm söylemler tamamen yalan." diyen Netanyahu, kimseye güvenmeden hareket ettiklerini savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine saldırdı! Hedefte Hizbullah var
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#Lübnan
#ateşkes
#Hizbullah
#Başbakan Netanyahu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.