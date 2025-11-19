İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine saldırdı! Hedefte Hizbullah var

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur şehrindeki Deyr Kifa ve Şuur beldelerine saldırılar düzenlediğini ve Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı altyapı tesislerini vuruyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.