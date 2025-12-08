Beşiktaş Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11'leri! Rafa Silva'nın durumu gündemde

Süper Lig'de 24 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş ile 22 puanla 7. sırada bulunan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Felix Uduokhai ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK tarafında ise 3 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Salem M'Bakata, Ali Mevren Ablak ve Melih Kabasakal mücadelede sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar. Badou Ndiaye, Alexandru Maxim ise sarı kart sınırında yer alıyor.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafa Silva, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı antrenmanlarda yer aldı. Portekizli yıldızın karşılaşmanın geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Son üç maçta oynamayan Rafa Silva'nın karşılaşmada yer alıp almayacağı maç saati netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Gaziantep maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın Tammy Abraham yerine El Bilal Toure'yi ön tarafta görevlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo