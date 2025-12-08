Monaco Galatasaray maçında oynamayacak isimler kimler? Galatasaray kadrosunda eksikler kesinleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Müsabaka, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie görev yapacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan ekrana gelecek.

GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?

Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almazken Galatasaray Kulüp Doktorunun açıklamasına göre bu isimlerin Monaco maçında oynaması da öngörülmüyor.

Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma bulamayacak.

Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde netleşecek.