Monaco Galatasaray maçında oynamayacak isimler kimler? Galatasaray kadrosunda eksikler kesinleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray’ın kadrosundaki eksikler taraftar tarafından sorgulanıyor.

Monaco Galatasaray maçında oynamayacak isimler kimler? Galatasaray kadrosunda eksikler kesinleşti
'nin altıncı haftasında , deplasmanda Fransa temsilcisi ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Müsabaka, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada Hollanda Federasyonundan hakem Danny Makkelie görev yapacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan ekrana gelecek.

Monaco Galatasaray maçında oynamayacak isimler kimler? Galatasaray kadrosunda eksikler kesinleşti

GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?

Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almazken Galatasaray Kulüp Doktorunun açıklamasına göre bu isimlerin Monaco maçında oynaması da öngörülmüyor.

Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma bulamayacak.

Monaco Galatasaray maçında oynamayacak isimler kimler? Galatasaray kadrosunda eksikler kesinleşti

Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde netleşecek.

