Bitcoin’de beklenen yükseliş sonunda başladı

Aralık ayının başında 85 bin dolara kadar gerileyip yatırımcılara soğuk bir duş yaşatan Bitcoin, kısa sürede toparlanarak 91 bin dolar seviyesini aştı. Fed’in yılın son faiz kararına ve haftanın istihdam verilerine kilitlenen piyasada, dünyanın en büyük kripto para birimi gün içinde yüzde 1,8’lik artışla 91 bin 950 dolara kadar yükseldi.