SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin’de beklenen yükseliş sonunda başladı

Aralık 08, 2025 15:49
1
Bitcoin

Kripto para piyasasında hava yeniden ısınıyor: Bitcoin, 85 bin dolardan hızla toparlanarak 91 bin doların üzerine çıktı.

2

Aralık ayının başında 85 bin dolara kadar gerileyip yatırımcılara soğuk bir duş yaşatan Bitcoin, kısa sürede toparlanarak 91 bin dolar seviyesini aştı. Fed’in yılın son faiz kararına ve haftanın istihdam verilerine kilitlenen piyasada, dünyanın en büyük kripto para birimi gün içinde yüzde 1,8’lik artışla 91 bin 950 dolara kadar yükseldi.

3

EKİM AYININ SIKIŞAN PİYASASI GERİDE KALDI

Ekim başında piyasada biriken 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyona rağmen Bitcoin’in beklenen volatiliteyi göstermediği bir dönem yaşanmıştı. Fiyat dar bir aralıkta adeta nefesini tutmuş, yön bulmakta zorlanmıştı.

4

Amber Group CEO’su Michael Wu da Decrypt’e yaptığı değerlendirmede, “Değişen faiz beklentileri Asya’daki kripto fonlama piyasalarına geleneksel varlıklara kıyasla çok daha hızlı yansıyor” diyerek bu sessizliğin nedenlerine ışık tuttu.

5

SON HAFTALARDA DENGELER DEĞİŞTİ

Dünya’nın aktardığı üzere, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase son haftalarda piyasa koşullarının belirgin şekilde dönüştüğünü söylüyor. Yani tablo birkaç hafta öncesine göre oldukça farklı.

6

Borsanın analizine göre yeni sermaye girişleri hızlanmış durumda, spread’ler daralıyor ve makroekonomik ortam kripto varlıkların lehine dönmüş görünüyor. Coinbase’in özellikle altını çizdiği nokta ise şu: Ekim ve kasım boyunca süren çıkışların ardından likiditedeki toparlanma oldukça keskin bir dönüşe işaret ediyor.

