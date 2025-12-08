Türkiye'de altın yatırımı yapanlar dikkat! Yüzde 5'lik fark kapandı

Kategoriler
Türkiye'de fiziki altının küresel fiyatlardan yukarıda fiyatlanması dönemi talepteki normalleşmeyle beraber sona erdi. İşlemciler, yaz aylarında hızlanan alımlarla birlikte iç piyasadaki fiziki altın fiyatının, küresel piyasalardaki karşılığının TL bazında yüzde 5’in de üzerine çıktığını hatırlatıyor. Bugün gelinen noktada ise makas yüzde 1,5 civarına inerek tarihsel ortalamalara yaklaşmış durumda.
İşte Türkiye'deki altın fiyat seyrinin detayları...
Reuters'ın işlemcilere dayandırdığı habere göre, Türkiye'de fiziki altının küresel fiyatlardan yukarıda fiyatlanması dönemi sona erdi.
Sonbaharda dolar/TL'de yukarı baskı oluşturacak boyuta ulaşan altın talebi ise son günlerde kuru aşağı yönlü destekler nitelik kazandı.
İşlemciler talebin yüksek olduğu dönemde Türkiye'de fiziki altının TL cinsi fiyatı ile altının küresel piyasalardaki fiyatının TL karşılığı arasındaki farkın (spread) yüzde 5'in üzerine çıktığını, bugünlerde ise farkın yüzde 1,5 ile tarihi ortalamaya geri döndüğünü söylediler. Küresel piyasalarda altının spot piyasadaki ons fiyatı fiyatı eylül başından ekim ayının ikinci yarısına kadar kesintisiz artış kaydederek yüzde 25 prim yaptı.
Eylül başında 3 bin 500 doların üzerindeyken ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381 dolara çıkan altın, bu sert yükselişin ardından hafif geri çekilerek yatay seyir izlemeye başladı. Altın bugün 4 bin 200 dolar seviyesinde işlem gördü.
İşlemciler kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin azalması, küresel altın fiyatındaki sert yükselişin durması ve altına yaz aylarında görülen yüksek lokal talebin sona ermesi ile birlikte fiziki altında oluşan fiyat farkının tekrar "alışılmış" seviyelere geri döndüğünü söylediler. İşlemcilerin verdiği bilgiye göre son haftalarda Kapalıçarşı'daki başta olmak üzere yurt içi döviz ve altın talebi azalırken aynı dönemde altın arzı da artış kaydetti.
Sonbaharda dolar/TL'de yukarı baskı oluşturacak boyuta ulaşan altın talebi ise işlemcilerin verdiği bilgiye göre son günlerde kuru aşağı yönlü destekler nitelik kazandı. Dolar/TL 42,5 civarında yatay seyrederken TL'nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 17 ile sınırlı kaldı.
YASTIKALTI BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Fiziki altın, yüksek enflasyondan korunmak için Türk halkının uzun zamandır tercih edilen yatırım araçlarının başlarında yer alırken, Merkez Bankası yastıkaltı altın stokunun neredeyse 500 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.