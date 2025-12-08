Türkiye'de altın yatırımı yapanlar dikkat! Yüzde 5'lik fark kapandı

Eylül başında 3 bin 500 doların üzerindeyken ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381 dolara çıkan altın, bu sert yükselişin ardından hafif geri çekilerek yatay seyir izlemeye başladı. Altın bugün 4 bin 200 dolar seviyesinde işlem gördü.