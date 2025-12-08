Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'de altın yatırımı yapanlar dikkat! Yüzde 5'lik fark kapandı

Aralık 08, 2025 15:38
1
Türkiye'de altın yatırımı yapanlar dikkat! Yüzde 5'lik fark kapandı

Türkiye'de fiziki altının küresel fiyatlardan yukarıda fiyatlanması dönemi talepteki normalleşmeyle beraber sona erdi. İşlemciler, yaz aylarında hızlanan alımlarla birlikte iç piyasadaki fiziki altın fiyatının, küresel piyasalardaki karşılığının TL bazında yüzde 5’in de üzerine çıktığını hatırlatıyor. Bugün gelinen noktada ise makas yüzde 1,5 civarına inerek tarihsel ortalamalara yaklaşmış durumda.

İşte Türkiye'deki altın fiyat seyrinin detayları...

 

 

2

Reuters'ın işlemcilere dayandırdığı habere göre, Türkiye'de fiziki altının küresel fiyatlardan yukarıda fiyatlanması dönemi sona erdi. 

Sonbaharda dolar/TL'de yukarı baskı oluşturacak boyuta ulaşan altın talebi ise son günlerde kuru aşağı yönlü destekler nitelik kazandı.

3

İşlemciler talebin yüksek olduğu dönemde Türkiye'de fiziki altının TL cinsi fiyatı ile altının küresel piyasalardaki fiyatının TL karşılığı arasındaki farkın (spread) yüzde 5'in üzerine çıktığını, bugünlerde ise farkın yüzde 1,5 ile tarihi ortalamaya geri döndüğünü söylediler. Küresel piyasalarda altının spot piyasadaki ons fiyatı fiyatı eylül başından ekim ayının ikinci yarısına kadar kesintisiz artış kaydederek yüzde 25 prim yaptı.

4

Eylül başında 3 bin 500 doların üzerindeyken ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381 dolara çıkan altın, bu sert yükselişin ardından hafif geri çekilerek yatay seyir izlemeye başladı. Altın bugün 4 bin 200 dolar seviyesinde işlem gördü.

5

İşlemciler kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin azalması, küresel altın fiyatındaki sert yükselişin durması ve altına yaz aylarında görülen yüksek lokal talebin sona ermesi ile birlikte fiziki altında oluşan fiyat farkının tekrar "alışılmış" seviyelere geri döndüğünü söylediler. İşlemcilerin verdiği bilgiye göre son haftalarda Kapalıçarşı'daki başta olmak üzere yurt içi döviz ve altın talebi azalırken aynı dönemde altın arzı da artış kaydetti.

6

Sonbaharda dolar/TL'de yukarı baskı oluşturacak boyuta ulaşan altın talebi ise işlemcilerin verdiği bilgiye göre son günlerde kuru aşağı yönlü destekler nitelik kazandı. Dolar/TL 42,5 civarında yatay seyrederken TL'nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 17 ile sınırlı kaldı.

7

YASTIKALTI BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Fiziki altın, yüksek enflasyondan korunmak için Türk halkının uzun zamandır tercih edilen yatırım araçlarının başlarında yer alırken, Merkez Bankası yastıkaltı altın stokunun neredeyse 500 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.