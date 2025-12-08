Menü Kapat
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü’ne ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü'ne ilişkin mesaj
08.12.2025
08.12.2025
Cumhurbaşkanı , Hürriyet Günü’ne ilişkin mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı:

Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına ’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

DESTEK VURGUSU

Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazlum Abdi ile görüşeceği iddiası: İletişim Başkanlığından net cevap
#Türkiye
#suriye
#recep tayyip erdoğan
#Suriye Hürriyet Günü
#Suriye Devrimi
#Politika
