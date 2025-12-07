Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazlum Abdi ile görüşeceği iddiası: İletişim Başkanlığından net cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mazlum Abdi" kod adlı YPG/PKK’nın Suriye’deki elebaşı ile görüşeceği iddiası bazı medya kaynakları tarafından ortaya atıldı. Sosyal medyada bu söylentilerin yayılması üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazlum Abdi ile görüşeceği iddiası: İletişim Başkanlığından net cevap
’de "SDG" ismini kullanan / terör örgütü elebaşı gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olarak bilinen kod adlı şahıs ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği iddiası terör örgütüne yakın kişiler ve bazı medya grupları tarafından ortaya atıldı. Söz konusu haberlere göre ve Mazlum Abdi'nin görüşme konusunda anlaştığı hatta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu görüşmeden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazlum Abdi ile görüşeceği iddiası: İletişim Başkanlığından net cevap

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bu iddiayı kesin bir dille reddederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında buna yönelik ne bir girişimin ne de planlamanın olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazlum Abdi ile görüşeceği iddiası: İletişim Başkanlığından net cevap

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."

https://x.com/burhanduran/status/1997717858147598347?s=20

