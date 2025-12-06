Menü Kapat
Editor
 | Banu İriç

Ertuğrul Akar Suriye'deki planlara dikkat çekti: 'Tom Barrack YPG'ye devlet vermeye geldi'

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin yapılaşması giderek güçlenirken bölgedeki paylaşıma dair tartışmalar alenileşiyor. Tom Barrack'ın Suriye üzerine söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçu Ertuğrul Akar, YPG'ye değerli yer altı kaynaklarının olduğu bölgeyi vereceklerini söyledi.

Banu Iriç
06.12.2025
06.12.2025
Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında hukukçu-avukat , 'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bölgede yürüttüğü faaliyetler hakkında çarpıcı bir analiz yaptı. Akar "Barrack 'ye yer vermeye geldi." ifadelerini kullandı.

"YPG'YE DEVLET VERİLECEK"


Geçtiğimiz yıl Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın gidişinin ardından yapılan "Suriye fethedildi, katil Esad defedildi" gibi yorumları hatırlatan Akar, bölgeyi doğru okuyan birinin bu yorumu yapamayacağını belirterek "Orada YPG'ye devlet verilecek" şeklinde öngörüsünü paylaştı.

Ertuğrul Akar Suriye'deki planlara dikkat çekti: 'Tom Barrack YPG'ye devlet vermeye geldi'

"HARİTALARI YENİDEN ÇİZMEYE GELDİ"


Akar, Tom Barrack'ın görevlendirme sonrası Türkiye'ye geldiğinde yaptığı ilk açıklamadakı "Sykes-Picot bitmiştir." sözlerini hatırlarak haritaları çizmeye geldiğini belirttiğini vurguladı.
Akar, Suriye'ye yönelik yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya özelliği olmayan bölgelerin bırakıldığını belirterek "Bütün su, enerji, petrol kaynaklarının geçtiği yerleri YPG'ye verdiler." ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1997388368611508601?s=20

