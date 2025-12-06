Ertuğrul Akar Suriye'deki planlara dikkat çekti: 'Tom Barrack YPG'ye devlet vermeye geldi'

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında hukukçu-avukat Ertuğrul Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bölgede yürüttüğü faaliyetler hakkında çarpıcı bir analiz yaptı. Akar "Barrack YPG'ye yer vermeye geldi." ifadelerini kullandı.

"YPG'YE DEVLET VERİLECEK"



Geçtiğimiz yıl Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın gidişinin ardından yapılan "Suriye fethedildi, katil Esad defedildi" gibi yorumları hatırlatan Akar, bölgeyi doğru okuyan birinin bu yorumu yapamayacağını belirterek "Orada YPG'ye devlet verilecek" şeklinde öngörüsünü paylaştı.

"HARİTALARI YENİDEN ÇİZMEYE GELDİ"



Akar, Tom Barrack'ın görevlendirme sonrası Türkiye'ye geldiğinde yaptığı ilk açıklamadakı "Sykes-Picot bitmiştir." sözlerini hatırlarak haritaları çizmeye geldiğini belirttiğini vurguladı.

Akar, Suriye'ye yönelik yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya özelliği olmayan bölgelerin bırakıldığını belirterek "Bütün su, enerji, petrol kaynaklarının geçtiği yerleri YPG'ye verdiler." ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1997388368611508601?s=20