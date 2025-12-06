Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu özür diledi!

Fenerbahçe'de Başakşehir maçının analizleri yapıldı. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, puan kaybı sonrasında taraftarlardan özür diledi.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖZÜR MESAJI

"Söyleyecek hiçbir şey yok. Taraftardan özür dileriz. Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmalı ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok."

MILAN SKRINIAR DA AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

"Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir. Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı bitirmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık."