Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu özür diledi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Milan Skriniar, zorlu karşılaşma sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu özür diledi!
Fenerbahçe'nin yıldızlarından, puan kaybı sonrasında taraftarlardan özür diledi.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖZÜR MESAJI

"Söyleyecek hiçbir şey yok. Taraftardan özür dileriz. Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmalı ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok."

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu özür diledi!

MILAN SKRINIAR DA AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

"Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir. Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı bitirmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık."

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu özür diledi!

