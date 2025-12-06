Sakarya'da 2 araç birbirine girdi: Can kaybı ve yaralılar var

Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki kamyonet ile H.G. idaresindeki panelvan çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDA SIKIŞANLAR ÇIKARILDI, 1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, sürücüler ile panelvandaki E.Y. yaralanırken, Zeynep Yaldız olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde Yaldız’ın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.