Cevizlibağ'da durakta bayılan kız metrobüsün altında kaldı! Bir detay kaza kadar acı

Zeytinburnu’nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında dün acı bir olay yaşandı. Durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü. O esnada durağa yanaşan U.B. (41) idaresindeki metrobüs kıza çarptı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇEVREDEKİLERİN TELEFONLARIYLA İLGİLENMELERİ KAHRETTİ

Feci kaza yaşanırken duraktakilerin çoğunun telefonlarıyla ilgilenmeleri nedeniyle kızın düşüşünü fark edemeyişleri acı bir detay olarak ortaya çıkarken metrobüs sürücüsü de sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DEHŞET KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna düşen kızın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.