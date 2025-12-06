Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, aracın yarısı parçalandı. Yaşanan korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.