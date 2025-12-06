Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı feci kazada can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

- otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, aracın yarısı parçalandı. Yaşanan korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
