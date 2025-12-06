Ankara'da feci kaza! Otomobil tırın dorsesine preslendi: Görüntüler kahretti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın dorseninin altına preslendi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Preslenen araç ancak vinç yardımıyla tırdan ayrılabildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.