Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil un ufak oldu: 2 arkadaş can verdi, 1 yaralı

İzmir-Uşak kara yolunda 25 yaşındaki Ümit Güneş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Savrulan araç yan yola geçerek şarampole devrildi. Yaşanan feci kazada sonrası ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Otomobilin son hali ise görenleri şoke etti. Kaza sonucu araç adeta parçalarına ayrıldı.

PARAMPARÇA OLAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKAMADI

Otomobildeki 29 yaşındaki Musa Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki A.K., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.