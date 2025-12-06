Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 6 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Aralık güncel fiyatlar...
Alış (TL): 42,5193
Satış (TL): 42,5403
Alış (TL): 49,5489
Satış (TL): 49,5738