Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 6 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Aralık güncel fiyatlar...