Görüntü dehşete düşürdü! Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi can verdi

Ankara Çevreyolunda trafik kazasında bir otomobil tırın altına girdi. Gece saatleri Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.