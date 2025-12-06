Sakarya'da kavşak kazası: Yaralılar sıkıştı, bir kişi can verdi

Kategoriler
Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde ışıklı kavşaktaki kazada bir kişi can verdi.
Işıklı kavşaktan karşıya geçmek isterken A.İ. yönetimindeki otomobille S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile M.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar A.İ. ve M.K, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.