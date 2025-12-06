Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Dünya
 Banu İriç

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı

Gazze konusunda ateşkesin yürütülmesindeki aksaklıklara dikkat çekmek için Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yayımladı. Ateşkesin 8'inci maddesi hatırlatılarak zorla göç planına da tepki gösterildi.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı
'in ateşkeste kabul edilen maddelere rağmen Gazzelilere yönelik yürüttüğü zorunlu göçe teşvik politikasına ülkeler cevap verdi. Türkiye'nin de dahil olduğu Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıkları ateşkeste anlaşmaya rağmen konusunda İsrail'in tek taraflı açma konusunu dayatmasına yanıt verildi.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı

İSRAİL'E ULUSLARARASI ALANDA TEPKİ

İsrail’in Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı sadece Gazze’den çıkışlara izin verilecek şekilde tek yönlü olarak açılacağına yönelik açıklamasına uluslararası alandan tepkiler yükseldi. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıklarından İsrail’in açıklamasına ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

İSRAİL'İN REFAH SINIR KAPISI AÇIKLAMALARINA TEPKİ: 8'İNCİ MADDE TAM UYGULANMALI

Sekiz ülkenin bakanlıklarından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın tek yönlü olarak açılmasına ilişkin İsrail açıklamalarından derin endişe duyulduğu belirtildi. halkının topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik herhangi bir girişimin kınandığı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen barış planının, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı olarak geçişlere açılmasının da dahil olduğu 8. madde ile birlikte tam olarak uygulanmasının gerekliliğinin altı çizildi.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı

Açıklamada, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin zorla göç ettirilmemesi vurgulanırken, "Filistin halkının kendi topraklarında kalması ve kendi vatanlarını inşa etme sürecine katılmaları, bölgede istikrarın yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesini hedefleyen kapsamlı bir vizyon çerçevesinde uygun koşulların oluşturulmasını içeren hükümler özellikle hatırlatılır" ifadeleri kullanıldı.

Trump’ın bölgedeki barışın tesisi konusundaki çabalarının yeniden takdir edildiği açıklamada, bölgedeki güvenlik ve istikrarın yeni bir aşaması için zemin hazırlanmasına ilişkin, "Güvenlik ve barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın temellerinin güçlendirilmesi amacıyla ‘Trump Planı’nın’ tam olarak uygulanmasının gecikmeden ve engellenmeden ilerletilmesinin önemini vurgulanmaktadır. Bu çerçevede ateşkese tam olarak bağlı kalınması, sivil halkın acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması, erken iyileşme ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılması ile Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi’ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır" denildi.

Açıklamada, 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile diğer ilgili BM kararlarının tam olarak uygulanmasının sağlanması amacıyla, ABD’nin yanı sıra ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iş birliği yapmaya ve koordinasyonu sürdürmeye hazır bulunulduğu teyit edildi. Kararlar kapsamında, uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüm çerçevesinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanması için 4 Haziran 1967 sınırlarının esas alındığı, Gazze ve Batı Şeria’daki işgal altındaki toprakları da kapsayan ve Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının önemi vurgulandı.

COGAT, REFAH’IN AÇILACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden (COGAT) 3 Aralık’ta yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürürlükte olan anlaşması ve İsrail hükümetinin talimatları doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın gelecek günlerde açılacağı bildirilmişti. Ancak sadece Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçişlere izin verileceği vurgulanmış, Gazze Şeridi'nden çıkışlarda İsrail ile Avrupa Birliği'nin (AB) bölgedeki misyonu tarafından verilecek onayların ardından kişilerin işlemlerinin Mısır ile yürütülen işbirliği sayesinde kolaylaştırılacağı açıklanmıştı. Daha sonra Mısır’dan yapılan bir açıklamada ise söz konusu işbirliği açıklamaları yalanlanmıştı.
ABD ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin arabuluculuğu ile Hamas-İsrail arasında sağlanan 20 maddelik ateşkes anlaşmasının 8. maddesi, Gazze Şeridi'ne uluslararası kurumlar tarafından sağlanan insani yardım malzemesi tedarikine engel olunmaması ve Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak yeniden açılmasını içeriyor.

