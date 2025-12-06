Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Bertuğ, Harit.
https://x.com/ibfk2014/status/1997048439646081091?s=20
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.
https://x.com/Fenerbahce/status/1997042824026460553?s=20
Lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada, Fenerbahçe de hata yapmamak ve zirve yarışını sürdürmek istiyor.
https://x.com/Fenerbahce/status/1996581146734231867?s=20
Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda olmayacak. Ayrıca takımdan bir süredir ayrı çalışan Çağlar Söyüncü ise sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Son olarak ise Sebastian Szymanski’nin oynayıp oynamayacağı maç günü teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.
Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir ile 11 mücadelede yer alan Nuri Şahin; şu ana kadar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Esasen ise genç çalıştırıcı, Başakşehir ile çıkışa geçmeyi ve istikrar yakalamayı hedefliyor.
İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. İç sahada Antalyaspor’u penaltıyla mağlup eden turuncu lacivertliler, üç kez berabere kaldı ve iki kez de mağlup oldu.