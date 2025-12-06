Menü Kapat
16°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Bertuğ, Harit.

https://x.com/ibfk2014/status/1997048439646081091?s=20

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1997042824026460553?s=20

FENERBAHÇE'DE BAŞAKŞEHİR KRİTİĞİ

Lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada, Fenerbahçe de hata yapmamak ve zirve yarışını sürdürmek istiyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1996581146734231867?s=20

FENERBAHÇE'DE BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda olmayacak. Ayrıca takımdan bir süredir ayrı çalışan Çağlar Söyüncü ise sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Son olarak ise Sebastian Szymanski’nin oynayıp oynamayacağı maç günü teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

NURİ ŞAHİN ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir ile 11 mücadelede yer alan Nuri Şahin; şu ana kadar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Esasen ise genç çalıştırıcı, Başakşehir ile çıkışa geçmeyi ve istikrar yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR KENDİ SAHASINDA ZORLANIYOR

İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. İç sahada Antalyaspor’u penaltıyla mağlup eden turuncu lacivertliler, üç kez berabere kaldı ve iki kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF NEDİR?
Nuri Şahin, ekibini Avrupa potasında görmek istiyor.
