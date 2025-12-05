Menü Kapat
Spor
Samsunspor'da hakem isyanı: "Skandal"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray deplasmanı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, son dakikalardaki penaltı pozisyonuna dikkat çekti.

Samsunspor'da hakem isyanı:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-2 kaybetti. Zorlu mücadeleye son dakikalardaki penaltı pozisyonu damga vururken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis da hakemi eleştirdi.

Samsunspor'da hakem isyanı: "Skandal"

SAMSUNSPOR'DA THOMAS REIS VE HAKEM ELEŞTİRİLERİ

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararına tepki gösteren Reis, "İkinci yarıda iyi olan bizdik ama maçın son dakikalarında yediğimiz golle mağlup ayrılık. Çok skandal bir karar verildi. Hakemin performansından kesinlikle memnun değilim. Bu bize karşı verilen ilk yanlış karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir pozisyonda aleyhimize karar verildi. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı, ikinci yarıda da gösterip böyle kaybetseydik bir şey konuşmazdık ama VAR'daki hakemler pozisyonu izlerken bir şeyler mi yiyorlardı yoksa molaya mı çıktılar? Açıkçası skandal bir karar oldu. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'da hakem isyanı: "Skandal"

PENALTI SÜRECİNİN ARDINDAN SON DURUM NEDİR?
Fenerbahçe de konuya dair açıklama yapmış ve federasyonun devreye girmesini istemişti.
