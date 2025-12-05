Galatasaray Samsunspor maç sonucu kaç kaç? 90+2'de devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi mücadeleyi 3-2 kazandı.

RAMS Park’ta taraftarının yoğun desteğiyle maça çok hızlı giriş yapan Galatasaray, 8. dakikada Leroy Sane’nin kaydettiği zarif golle 1-0 üstünlük sağladı.

22’de ikinci golüne yaklaşan Sane, 7 dakika sonra bu kez Osimhen’e mükemmel bir pas verdi.

Nijeryalı yıldız, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı ve ilk devre bu sonuçla bitti.

Dakikalar 56’yı gösterdiğinde ceza sahasında Emre Kılınç meşin yuvarlağı kale önüne aktardı, Musaba kafayı vurdu ve Samsunspor farkı 2-1’e indirdi.

İkinci yarıda Galatasaray’ı tamamen kalesine sıkıştıran misafir ekip, aradığı beraberlik golünü 88. dakikada Emre Kılınç’ın savunmaya çarpıp ağlara giden şutuyla buldu.

Pes etmeyen Galatasaray, 90+2. dakikada Victor Osimhen’in röveşatasıyla kabusa dönen maçta yeniden öne geçmeyi başardı: 3-2.

Bu neticeyle Galatasaray puanını 36’ya çıkardı.

Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Samsunspor ise Başakşehir’i ağırlayacak.