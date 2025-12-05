Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
13°
3. Sayfa
 Selahattin Demirel

Isparta'da çobanın cansız bedeni dağ başında bulundu! Olay yerinde 2 detay şüphe çekiyor

Isparta'da dağlık alanda, yanmış bir aracın yakınında bir şahsın cansız bedeni bulundu. Başı olmayan cesedin kayıp olarak aranan çobana ait olduğu ortaya çıkarken valilik de bir açıklama yaptı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde dağlık bir alanda sabah saatlerinde yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESEDİN BAŞININ OLMADIĞI ANLAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Isparta'da çobanın cansız bedeni dağ başında bulundu! Olay yerinde 2 detay şüphe çekiyor

ARANAN ÇOBANA AİT ÇIKTI

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Özdemir'in dün saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.

Isparta'da çobanın cansız bedeni dağ başında bulundu! Olay yerinde 2 detay şüphe çekiyor

Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir'in ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Isparta'da çobanın cansız bedeni dağ başında bulundu! Olay yerinde 2 detay şüphe çekiyor

VALİLİK: VAHŞİCE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN...

Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

