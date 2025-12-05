Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İmplant tedavisini artık SGK karşılayacak! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: 2 şart var

Vatandaşların sağlığıyla ilgili çok kritik bir teklif TBMM'ye sunuldu. MHP önergesi kabul edildiğinde artık SGK tarafından implant diş tedavisi karşılanacak. Tedavinin ücretsiz olması için ise 2 şart aranacak.

İmplant tedavisini artık SGK karşılayacak! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: 2 şart var
05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 20:24

Diş sağlığıyla ilgili en önemli tedavi konumunda olan implant uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından karşılanmaması, vatandaşların karşılaştığı sorunların başında geliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, konuyla ilgili çok önemli bir hamle yaptı. İmplant işlemlerinin SGK tarafından karşılanması için kanun teklifi hazırlayan Özdemir, bunu Meclis'e sundu.

İMPLANT TEDAVİSİNİN SGK'NIN KARŞILAMASI İÇİN 2 ŞART ARANACAK

Hazırlanıp Meclis'e sunulan kanun teklifi yasalaştığında SGK'dan yararlanmak için 2 şart aranacak. Bunlar, implantların 'de üretilmiş olması ve implant sayısının en fazla dört olması.

İmplant tedavisini artık SGK karşılayacak! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: 2 şart var

"TEDAVİNİN YAPILMAMASI PEK ÇOK ALANI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Meclis'e verilen kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye'de giderek artan emekli nüfusunun ağız ve sorunlarından ötürü günlük hayatta ciddi zorluklar yaşamasına dikkat çekildi. Ekonomik nedenlerle implant yaptırmanın zorlaştığı, bu durumun da beslenme düzeninden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanı olumsuz etkilediğine işaret edildi.

İmplant tedavisini artık SGK karşılayacak! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: 2 şart var

"KAYNAĞIMIZ VAR, DESTEK SAĞLAYABİLİRİZ"

Teklifi sunan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kaynağımız var, vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz." ifadeleriyle teklifin kapsamının tüm vatandaşlar olduğunu belirtti.

https://x.com/ismailozdemirrr/status/1996901358675321238

Diş tedavisinde umut oldu, hedef haline geldi! İmplant lobisinin hedefindeki doktor TGRT Haber'e konuştu
Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış
#Türkiye
#sgk
#emeklilik
#sağlık hizmetleri
#diş sağlığı
#Implant
#Sağlık
