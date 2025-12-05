Galatasaray Samsunspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in 15. haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. RAMS Park’taki maç saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla haftaya lider giriş yaptı. Konuk ekip Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray’ın maç kadrosunda sakatlık ve cezalar nedeniyle eksikler bulunuyor. Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Roland Sallai ise kırmızı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da görev yapamayacak. Victor Osimhen ve Lucas Torreira ise sarı kart sınırında oldukları için maçta görecekleri bir kart durumunda 16. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Galatasaray Samsunspor karşılaşması Türkiye’de resmi yayıncılar üzerinden takip edilebilecek. Maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri mücadeleyi uydu üzerinden canlı şekilde takip edebilecek. Karşılaşma aynı zamanda internet üzerinden de izlenebileceği için futbolseverler farklı cihazlarla müsabakaya erişim sağlayabilecek.

Galatasaray Samsunspor maçını dijital olarak izlemek isteyenler ise TOD TV üzerinden canlı yayını takip edebilecek. TOD TV kullanıcıları maçı internet bağlantısı olan her yerden telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izleyebilecekler.

Karşılaşmayı Türkiye’de resmi yayıncılar üzerinden takip etmek mümkünken, bazı ülkelerde şifresiz yayıncılar da maçı ekranlara taşıyacak. ABD’de Tubi, Brezilya’da Disney+, Hırvatistan’da Sport Klub 2 HR ve Sırbistan’da Arena Sport 5 SRB mücadeleyi yayınlayan uluslararası platformlar arasında yer alıyor. Ayrıca İran’da Aparat Sport üzerinden de karşılaşmanın yayınlanacağı açıklandı.

ABD: Tubi

Galatasaray Samsunspor maçını kaçak yayınlarla ve Galatasaray Samsunspor kaçak link/linki ile izlemeye çalışmak yasal değildir. Galatasaray Samsunspor korsan yayın platformları hem telif haklarını ihlal eder hem de kullanıcıların cihazlarına ciddi zarar verebilecek zararlı yazılımlar barındırabilir. Telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlarda güvenlik riski oluşturan bu tarz Galatasaray Samsunspor kaçak canlı yayın link/linkleri kullanılması önerilmez.

Galatasaray Samsunspor maçını izlemek için en güvenilir ve yasal yol resmi yayıncı olan Bein Sports üzerinden erişim sağlamaktır. Bein Sports ve TOD TV, karşılaşmayı HD kalitesinde ve güvenilir şekilde izleyicilere sunar. Galatasaray Samsunspor kaçak canlı yayınlar hem suç teşkil eder hem de kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atabilir.