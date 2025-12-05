Menü Kapat
 Erdem Avsar

Hac ek kayıtlar bitti mi Hacca ne zaman gidilecek?

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişi arasında yapılan hac kuraları, 5 Kasım 2025 tarihinde çekilirken 5 Aralık tarihinde ise ek kayıt işlemleri sonuçlandı.

Hac ek kayıtlar bitti mi Hacca ne zaman gidilecek?
05.12.2025
05.12.2025
ek kayıtları bitti mi, ne zaman tamamlanıyor sorusu hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hac ek kayıtlar bitti mi Hacca ne zaman gidilecek?

HAC EK KAYITLAR BİTTİ Mİ?

İlk kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak illere tahsis edilen kontenjanlar kapsamında ek kayıtlar uygulandı.

Bu ek kayıt süreci, 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında bitirildi.

Hac ek kayıtlar bitti mi Hacca ne zaman gidilecek?

HACCA NE ZAMAN GİDİLİR?

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarımızın 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması gereklidir.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan ile 22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs ile 25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

