Hac ek kayıtlar bitti mi Hacca ne zaman gidilecek?

Hac ek kayıtları bitti mi, ne zaman tamamlanıyor sorusu hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HAC EK KAYITLAR BİTTİ Mİ?

İlk kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak illere tahsis edilen kontenjanlar kapsamında ek kayıtlar uygulandı.

Bu ek kayıt süreci, 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında bitirildi.

HACCA NE ZAMAN GİDİLİR?

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarımızın 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması gereklidir.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan ile 22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs ile 25 Haziran tarihlerinde yapılacak.