13°
Gündem
Kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden şüpheliler hakkında karar

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde sahte rapor düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden yaklaşık 88 milyon 591 bin TL kamu zararına sebebiyet verdiği iddia edilen 12 şüpheli hakkında yeni gelişme yaşandı.

Kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden şüpheliler hakkında karar
Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz şekilde temin eden ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin TL kamu zararına sebebiyet verdiği iddia edilen 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DUDAK UÇUKLATAN KAMU ZARARI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz şekilde temin edildiği ve bu yolla yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL kamu zararına uğratılması olayıyla ilgili ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34), E.S. (34) gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.Ö., E.Ö. ve E.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler şartı ile serbest bırakıldı.

