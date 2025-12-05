33 ilde DEAŞ operasyonu! 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada DEAŞ’a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı. 51’i tutuklandı ve 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.