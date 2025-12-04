Menü Kapat
14°
Editor
 Özge Sönmez

Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi yurt genelinde yapılan "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini duyurdu. 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirildi.

Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
08:36
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
08:36

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

BİNLERCE LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:
"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yurt genelinde sahte ve kaçak içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi
