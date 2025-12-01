Bakan Yerlikaya açıkladı! "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da “Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıl içerisinde suç oranlarındaki düşüş ve operasyonlardaki oranları değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı" ifadelerini kullandı.

Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içinde 306 mağara ve sığınğın imha edildiğinin açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirildiğini de aktardı.

"FAALİYETLERİMİZE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

"AYDINLATMA ORANIMIZ YÜZDE 99,8"

Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı.

"BİZ UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK"

Organize suçlarla mücadele 2025'in 11 aylık döneminde 328 organize suç çetesini jandarmamız çökertti. 1934 şahıs bu kapsamda tutuklandı. Biz uyuşturucuya savaş açtık. Sadece jandarma bölgesinde 4 bin 12 şahıs tutuklandı"