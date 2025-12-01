Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya açıkladı! "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıl içerisinde suç oranlarındaki düşüşü ve operasyonlardaki oranları değerlendirdi. Bakan Yerlikaya, "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yerlikaya açıkladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 12:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da “ Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıl içerisinde suç oranlarındaki düşüş ve operasyonlardaki oranları değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı" ifadelerini kullandı.

Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içinde 306 mağara ve sığınğın imha edildiğinin açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirildiğini de aktardı.

Bakan Yerlikaya açıkladı! "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8"

"FAALİYETLERİMİZE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

Bakan Yerlikaya açıkladı! "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8"

"AYDINLATMA ORANIMIZ YÜZDE 99,8"

Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı.

"BİZ UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK"

Organize suçlarla mücadele 2025'in 11 aylık döneminde 328 çetesini jandarmamız çökertti. 1934 şahıs bu kapsamda tutuklandı. Biz uyuşturucuya savaş açtık. Sadece jandarma bölgesinde 4 bin 12 şahıs tutuklandı"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arabanızın lastik değişiminde yapılan tek hata jantlarınızı hurdaya çevirebilir! İşte hayat kurtaran yöntem
Şanlıurfa'da öğretmen dehşeti yaşadı! Para vermeyince jiletle saldırdı
Camiye bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi!
ETİKETLER
#terörle mücadele
#uyuşturucu
#jandarma
#organize suç
#içişleri bakanlığı
#Suç Oranları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.